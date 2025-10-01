El Ejército de Israel intercepta otro dron lanzado desde Yemen

MADRID, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Ejército israelí ha informado este miércoles de que ha interceptado otro dron lanzado desde Yemen en el marco de los últimos ataques registrados en la región y a medida que aumenta la presión ejercida por los rebeldes hutíes contra Israel por la ofensiva desatada en octubre de 2023 contra la Franja de Gaza.

La Fuerza Aérea del país ha indicado en un comunicado que un vehículo aéreo no tripulado ha sido interceptado y derribado sobre la costa de la ciudad de Eilat, situada en el sur del país y una de las zonas más afectadas por este tipo de lanzamientos.

Este incidente se produce varios días después de que se produjera el lanzamiento de un misil, que también fue desplegado desde territorio yemení e interceptado gracias al sistema antiaéreo israelí 'Cúpula de Hierro'. La autoría de este lanzamiento sí ha sido reivindicada por los hutíes.

Los insurgentes yemeníes comenzaron a atacar con drones y misiles el territorio de Israel y buques vinculados con el país en aguas del mar Rojo y del golfo de Adén en respuesta a la ofensiva militar en la Franja de Gaza, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras milicias palestinas.