El ejército de Israel llama a evacuar decenas de zonas en el sur del Líbano

El ejército israelí emitió el lunes por la noche advertencias de evacuación para decenas de aldeas en el sur del Líbano, y afirmó que actuaría contra las actividades de Hezbolá en la zona.

"Las actividades de Hezbolá están obligando a las (Fuerzas de Defensa de Israel) a actuar contra ella. Las (Fuerzas de Defensa de Israel) no buscan hacerles daño", escribió en X el portavoz en árabe del ejército israelí, Avichay Adraee.

"Por su seguridad, deben evacuar sus hogares de inmediato y desplazarse hacia el norte, más allá de la línea de aldeas marcada en el mapa y sus zonas circundantes", agregó Adraee, en una publicación en la que enumeró más de dos docenas de aldeas.