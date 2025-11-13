El Ejército de Israel mata a dos palestinos cerca de la ciudad cisjordana de Hebrón

MADRID, 13 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Israel ha matado este jueves a dos palestinos cerca de la ciudad cisjordana de Hebrón, concretamente en los alrededores del asentamiento de Carmei Tzur, en medio del aumento de las incursiones y las operaciones de las fuerzas israelíes en la zona.

Fuentes de seguridad citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que los muertos son dos adolescentes que han sido tiroteados por las tropas israelíes cerca de la localidad de Beit Umar, situada al norte de Hebrón.

El Ejército israelí ha afirmado por su parte que sus militares "tendieron una emboscada cerca del asentamiento de Carmei Tzur" para "eliminar a dos terroristas que se dirigían a perpetrar un ataque", sin dar más detalles al respecto y sin facilitar la identidad de estas personas.

Naciones Unidas afirmó recientemente que más de 1.000 palestinos ha muerto en Cisjordania a manos de militares o colonos radicales desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques lanzados contra Israel por Hamás y otras facciones palestinas, si bien ya en los nueve meses anteriores al 7-O se había registrado la mayor cifra de palestinos muertos en Cisjordania desde la Segunda Intifada, dos décadas antes.