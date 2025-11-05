El Ejército de Israel mata a dos palestinos en ataques en Gaza pese al alto el fuego

MADRID, 5 nov. 2025 (Europa Press) - Al menos dos palestinos han muerto este miércoles por disparos de las tropas israelíes en el centro de la Franja de Gaza, unos incidentes que tienen lugar a pesar del alto el fuego pactado hace cerca de tres semanas entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) al hilo de su aceptación de la propuesta de Estados Unidos para el enclave. El propio Ejército israelí ha señalado que sus fuerzas "detectaron a dos terroristas que cruzaron la 'línea amarilla' --a la que se replegaron las tropas de Israel tras el citado acuerdo-- y se acercaron a los elementos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que operan en el centro de la Franja de Gaza, suponiendo una amenaza inmediata". "Inmediatamente después de la identificación, las fuerzas eliminaron a los terroristas para eliminar la amenaza", ha subrayado en su comunicado, sin que por ahora hayan trascendido más detalles sobre lo sucedido o las identidades de las víctimas. El Ejército israelí ha llevado a cabo diversos bombardeos y ataques contra Gaza desde la entrada del alto el fuego, si bien ha defendido que actúa contra "sospechosos" que cruzan la 'línea amarilla' o en respuesta a supuestos ataques por parte de Hamás. Por su parte, Hamás ha acusado a Israel de incumplir el acuerdo "desde el primer día".