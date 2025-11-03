El Ejército de Israel mata a dos palestinos en un nuevo ataque en Gaza pese al acuerdo de alto el fuego

MADRID, 3 nov. 2025 (Europa Press) - Al menos dos palestinos han muerto este lunes a causa de disparos efectuados por el Ejército de Israel en los alrededores de la ciudad de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre al hilo del acuerdo alcanzado entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, ambos han muerto en un ataque en la zona de Al Baraksat, al norte de Rafá, extremo confirmado por el diario 'Filastin'. Además, varios palestinos han resultado heridos por disparos israelíes en el campamento de refugiados de Bureij (centro).

El Ejército de Israel ha confirmado su responsabilidad en el incidente en Rafá y ha explicado que el ataque fue lanzado contra "varios terroristas" que "cruzaron la 'línea amarilla' --a la que se replegaron sus militares a raíz del citado acuerdo-- y se acercaron a elementos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que operan en el sur de Gaza, suponiendo una amenaza inmediata para ellos".

"Inmediatamente después de su identificación las fuerzas de las FDI eliminaron a los terroristas desde aire y tierra para eliminar la amenaza a las fuerzas", ha manifestado, en aparente referencia a que un dron habría estado detrás de un bombardeo contra los sospechosos, que por el momento no han sido identificados.

El Ejército israelí ha llevado a cabo diversos bombardeos y ataques contra Gaza desde la entrada del alto el fuego, si bien ha defendido que actúa contra "sospechosos" que cruzan la 'línea amarilla' o en respuesta a supuestos ataques por parte de Hamás. Por su parte, Hamás ha acusado a Israel de incumplir el acuerdo "desde el primer día", afirmación que sustenta con pruebas que ha remitido a los países mediadores y garantes del pacto.