El Ejército de Israel mata a un palestino durante una nueva incursión cerca de Yenín, en Cisjordania

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Israel ha matado este miércoles a un palestino durante una incursión en la localidad cisjordana de Anza, ubicada al sur de Yenín, sin que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se hayan pronunciado sobre el incidente, en medio del incremento de sus operaciones en Cisjordania y Jerusalén Este.

Fuentes locales citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que el fallecido, identificado como Ahmed Yihad Barahmé, de 19 años, ha sido tiroteado por la espalda durante la redada, lanzada en torno a las 7.30 horas (hora local) y que ha derivado en enfrentamientos en la localidad.

Estas fuentes han recalcado que los militares han entrado en una vivienda en el centro de la localidad para usarla como puesto, desde el que abrieron fuego contra varias personas, sin que por ahora haya más informaciones sobre posibles víctimas.

El suceso ha tenido lugar un día después de la muerte de un palestino a causa de un ataque perpetrado por colonos israelíes contra la localidad cisjordana de Al Muqayir, situada en los alrededores de Ramala, en medio del aumento de este tipo de incidentes violentos durante los últimos meses, según han denunciado las autoridades palestinas.

El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina ha indicado que el muerto es Said Murad Nasan, de 20 años, quien habría sido tiroteado por colonos durante el asalto a la localidad, llevado a cabo en presencia de militares israelíes, tal y como ha apuntado el jefe del Consejo Local, Amin abú Alia.

Abú Alia ha indicado que Nasan recibió un disparo en el pecho y que fue evacuado en estado crítico durante un ataque contra un parque en la parte sur de la ciudad, incidente que saldó con otros cuatro heridos, tal y como ha recogido WAFA.

El Ejército israelí ha indicado que "decenas de palestinos lanzaron piedras y atacaron a civiles en una zona de pastos cerca de Al Muqayir y ha dicho que un israelí resultó herido, antes de confirmar que el disparo que mató a Nasan fue efectuado por "un soldado fuera de servicio".

"Durante el incidente, un soldado fuera de servicio que estaba en el lugar realizó varios disparos al aire y después contra los sospechosos, que seguían acercándose", ha resaltado, al tiempo que ha subrayado que los militares intervinieron para dispersar a las partes, sin que se hayan registrado detenidos, según el diario israelí 'The Times of Israel'.

Cisjordania y Jerusalén Este han sido escenario de un aumento de las operaciones israelíes a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según las autoridades israelíes, si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de fallecidos en estos territorios.