El Ejército de Israel mata a un palestino en el sur de Gaza a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) - Al menos un palestino ha muerto este martes en un nuevo ataque perpetrado por el Ejército de Israel en la ciudad de Rafá, situada en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre al hilo del acuerdo entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave. Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', la víctima mortal, por ahora no identificada, ha sido tiroteada en el área de Mauasi, tras lo que el Ejército de Israel ha afirmado que sus tropas "identificaron a un terrorista que cruzó la 'línea amarilla' y se acercó a las fuerzas de una forma que suponía una amenaza inmediata". Así, ha manifestado en un comunicado que el palestino "portaba un objeto sospechoso" y ha subrayado que "inmediatamente después de la identificación, las fuerzas eliminaron al terrorista para eliminar la amenaza". Además, ha confirmado otro muerto en un incidente similar durante la jornada del lunes en Gaza. El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado este mismo martes que durante las últimas 24 horas se han confirmado dos muertos y seis heridos, antes de afirmar que desde el inicio del alto el fuego se han documentado 393 muertos y 1.074 heridos, además de haberse recuperado 634 cadáveres en las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes. "El balance de muertos a causa de la agresión israelí desde el 7 de octubre de 2023 ha aumentado a 70.677 mártires y 171.151 heridos", ha señalado en su cuenta Telegram, antes de subrayar que "aún hay víctimas bajo los escombros y tiradas en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no han podido llegar a ellas hasta ahora".