El ejército de Madagascar toma el poder, según un coronel

Por Lovasoa Rabary y Tim Cocks

ANTANANARIVO, 14 oct (Reuters) - El ejército de Madagascar tomó el mando de la isla del océano Índico, dijo el martes un coronel del ejército, después de que el presidente Andry Rajoelina huyó al extranjero durante un enfrentamiento con manifestantes liderados por jóvenes y las fuerzas de seguridad.

"Hemos tomado el poder", dijo a la radio nacional el coronel Michael Randrianirina, que encabezó un motín de soldados que se unieron a los manifestantes antigubernamentales de la Generación Z.

Randrianirina añadió que los militares estaban disolviendo todas las instituciones excepto la cámara baja del parlamento o Asamblea Nacional, que votó a favor de la destitución de Rajoelina minutos antes.

En un día de agitación para el país del este de África, el líder de 51 años había intentado disolver la asamblea por decreto.

A pesar de volar en un avión militar francés, Rajoelina se niega a dimitir, desafiando semanas de protestas exigiendo su dimisión y deserciones generalizadas en el ejército.

La presidencia no reaccionó inmediatamente a los comentarios de Randrianirina, pero antes dijo que la reunión de la asamblea era inconstitucional y, por tanto, cualquier resolución "nula y sin efecto".

Rajoelina dijo que se trasladó a un lugar seguro debido a las amenazas contra su vida. Un funcionario de la oposición, una fuente militar y un diplomático extranjero dijeron a Reuters que había huido del país el domingo a bordo de un avión militar francés.

Las manifestaciones estallaron en el país el 25 de septiembre por la escasez de agua y electricidad, y rápidamente se convirtieron en una revuelta por otras quejas, como la corrupción, el mal Gobierno y la falta de servicios básicos.

El martes, en la plaza 13 de mayo de Antananarivo, en la calle principal bordeada de palmeras y edificios coloniales franceses, miles de manifestantes bailaron, marcharon, cantaron canciones y ondearon pancartas denunciando a Rajoelina como un títere de Francia debido a su doble nacionalidad y al apoyo del antiguo colonizador de Madagascar.

En un momento dado, Randrianirina subió al escenario y preguntó: "¿Están dispuestos a aceptar una toma del poder militar?", provocando los vítores de aprobación de la multitud.

Anteriormente, el presidente francés, Emmanuel Macron, había dicho que debía preservarse el orden constitucional y que, aunque Francia comprendía las quejas de los jóvenes, no debían ser explotadas por facciones militares.

Rajoelina se vio aislado tras perder el apoyo de CAPSAT, una unidad de élite que le había ayudado a tomar el poder en un golpe de Estado en 2009.

Randrianirina es un conocido comandante de CAPSAT.

Madagascar, donde el promedio de edad es inferior a 20 años, tiene una población de unos 30 millones de habitantes, tres cuartas partes de los cuales viven en la pobreza. El PBI per cápita se desplomó un 45% desde la independencia en 1960 hasta 2020, según el Banco Mundial. (Reporte de Lovasoa Rabary y Tim Cocks en Antananarivo y Giulia Paravicini en Nairobi; escrito por Silvia Aloisi; editado en español por Carlos Serrano y Natalia Ramos)