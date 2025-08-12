El ejército de Pakistán mata a 50.000 milicianos en la frontera con Afganistán

ISLAMABAD, 12 ago (Reuters) -

El ejército de Pakistán dijo el martes que había matado a 50.000 milicianos islamistas a lo largo de la frontera con el vecino Afganistán durante cuatro días, en una conflictiva región del suroeste donde se encuentran proyectos clave de la Franja y la Ruta chinas.

Los milicianos murieron en una operación iniciada el jueves, dijo en un comunicado, en Baluchistán, donde operan tanto milicianos islamistas como insurgentes separatistas que exigen una mayor participación en la riqueza mineral de la provincia.

Reuters no pudo verificar de forma independiente el número de víctimas.

Analistas independientes y grupos de milicianos afirman que el ejército de Pakistán exagera habitualmente el número de bajas de milicianos, acusación que el ejército rechaza. (Información de Asif Shahzad; edición de Sudipto Ganguly y Clarence Fernandez; editado en español por Patrycja Dobrowolska)