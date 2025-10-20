El Ejército de Rusia toma otra localidad en Donetsk en el marco de su invasión de Ucrania

MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Rusia ha tomado otra localidad en la provincia ucraniana de Donetsk, situada en el este del país y parcialmente ocupada, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Unidades del grupo de fuerzas Centro han liberado la localidad de Lenino, en la República Popular de Donetsk, como resultado de acciones ofensivas", ha dicho el Ministerio de Defensa ucraniano en un breve mensaje en su cuenta en Telegram, sin que Kiev se haya pronunciado por ahora sobre estas afirmaciones desde Moscú.

Donetsk es, junto a Lugansk, Jersón y Zaporiyia, una de las cuatro provincias parcialmente ocupadas y anexionadas por Moscú en octubre de 2022, un hecho que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea, unas acciones no reconocidas hasta la fecha por la comunidad internacional.