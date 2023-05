El Ejército de Sudán libera a dos voluntarios médicos tras ser detenidos por colaboración con las RSF

El Ejército de Sudán ha confirmado este lunes la liberación de dos voluntarios médicos que conducían una supuesta ambulancia robada de un hospital en Jartum tras ser detenidos e identificados por las fuerzas sudanesas como colaboradores de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en el marco de los enfrentamientos en el país.

"Aclaramos que fueron liberados esta mañana tras su identificación", ha indicado el Ejército en un breve comunicado, agregando que existe la "necesidad de coordinar" sus fuerzas "en caso de movimientos similares para evitar cualquier confusión".

Los dos voluntarios médicos desaparecieron la pasada semana mientras trabajaban, en el marco de los enfrentamientos entre las partes, para reabrir un hospital en Jartum y han sido liberados este lunes con la cabeza rapada, según han denunciado, en aparente señal de represalia.

"Estos dos jóvenes han estado trabajando con nosotros durante dos semanas para reabrir los hospitales. No deberían haber sido arrestados y acusados de cosas que no han hecho", ha denunciado un portavoz del sindicato de médicos de Sudán, según ha recogido el diario 'The Guardian'.

Las hostilidades estallaron el 15 de abril en el marco de un aumento de las tensiones en torno a la integración de las RSF en el seno de las Fuerzas Armadas, parte clave de un acuerdo firmado en diciembre para formar un nuevo gobierno civil y reactivar la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 de Omar Hasán al Bashir, dañada por el golpe de Estado de octubre de 2021, en el que fue derrocado el primer ministro de unidad, Abdalá Hamdok.

Europa Press