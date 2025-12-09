El ejército estadounidense desarrollará pequeñas refinerías de minerales críticos

Por Ernest Scheyder

9 dic (Reuters) -

El ejército de Estados Unidos anunció que planea desarrollar una flota de refinerías a pequeña escala para producir minerales críticos utilizados para fabricar balas, blindajes y otros tipos de armamento, una medida destinada a desarrollar fuentes nacionales de materiales nicho que los mineros chinos controlan desde hace tiempo.

Los planes, de los que no se ha informado anteriormente, están siendo desarrollados por el Ejército de EEUU junto con el Laboratorio Nacional de Idaho (INL, por sus siglas en inglés) y la minera de antimonio y oro Perpetua Resources, siendo el antimonio el primer mineral que los militares pretenden refinar.

Aunque el Ejército ha dicho que no tiene previsto producir grandes volúmenes de minerales para uso privado, el enfoque a pequeña escala permitiría acceder a un flujo constante de estos componentes básicos sin depender de las refinerías comerciales, que suelen ser mucho más grandes y centradas en productos a granel, como el cobre y el mineral de hierro.

Si tiene éxito, Washington pretende desarrollar refinerías también para otros minerales, como el wolframio, las tierras raras y el boro, todos ellos considerados críticos por el Gobierno estadounidense.

"Tenemos que encontrar la manera de fabricar nuestros propios minerales críticos en el país, de forma que podamos supervisarlos y controlarlos dentro de nuestras fronteras", dijo Mark Mezger, asesor de adquisiciones de municiones del Ejército de EEUU.

Para el antimonio, el ejército gastó US$30.000.000 en desarrollar el programa de refinería y la empresa privada Westpro Machinery diseñó una refinería que puede transportarse en cuatro contenedores.

La refinería puede producir de 7 a 10 toneladas métricas anuales de un tipo de antimonio conocido como trisulfuro, mucho menos de lo que produciría una refinería comercial, pero suficiente para abastecer al ejército estadounidense en tiempos de paz. En caso de que estalle un conflicto, el ejército puede ampliar el procesamiento añadiendo minirrefinerías adicionales para procesar el mineral de la mina de Perpetua de Idaho, dijo Mezger.

El Ejército de EEUU está en conversaciones con otros proyectos estadounidenses de antimonio para obtener fuentes adicionales, añadió.

El trisulfuro de antimonio se utiliza para fabricar cebos, el casquillo explosivo de la base de una bala. Esta versión del antimonio no se produce en Estados Unidos desde la década de 1960.

"Sin trisulfuro de antimonio, no se pueden fabricar cebos. Y sin cebos, no se pueden fabricar balas. Y un ejército sin balas no es más que un desfile", dijo Mezger.

(Información de Ernest Scheyder; edición de Jamie Freed; edición en español de Jorge Ollero Castela)