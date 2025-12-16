El ejército estadounidense dice haber atacado tres buques en el Pacífico oriental

WASHINGTON, 16 dic (Reuters) -

El Comando Sur de Estados Unidos informó el lunes de que atacó tres embarcaciones en aguas internacionales, en las que murieron ocho hombres.

"Inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y estaban involucradas en narcotráfico", dijo el ejército en una publicación en la red social X.

Estados Unidos atacó más de 20 buques en el océano Pacífico y el mar Caribe, cerca de Venezuela, como parte de una campaña militar que el presidente Donald Trump ha lanzado contra el contrabando de drogas desde la región.

Al menos 90 presuntos contrabandistas de drogas han muerto en el proceso.

El uso de los militares para atacar a los buques sospechosos de narcotráfico dista bastante de la forma en que Estados Unidos los ha tratado históricamente.

El Gobierno de Trump ha intentado defender la legalidad de los ataques, que algunos expertos han dicho que equivalen a ejecuciones extrajudiciales ilegales.

"Nuestras operaciones en la región del Comando Sur son legales tanto bajo la ley de Estados Unidos como bajo la ley internacional, con todas las acciones en cumplimiento con la Ley de Conflictos Armados", dijo de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, a los periodistas a principios de este mes.

Los ataques son vistos como el precursor de los ataques terrestres de Estados Unidos contra Venezuela que Trump ha dicho que pronto comenzarán. (Información de Jasper Ward en Washington; edición de Caitlin Webber; edición en español de María Bayarri Cárdenas)