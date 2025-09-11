El ejército israelí afirma haber interceptado un misil lanzado desde Yemen

El ejército israelí afirmó el jueves haber interceptado un misil disparado desde Yemen, donde los rebeldes hutíes regularmente lanzan ataques que califican de represalia a la ofensiva de Israel en Gaza.

"Un misil lanzado desde Yemen ha sido interceptado por las fuerzas aéreas israelíes", informaron los militares en la plataforma Telegram.

Desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza entre Israel y el movimiento islamista Hamás en octubre de 2023, los hutíes han lanzado numerosos ataques con drones y misiles contra territorio israelí, en su mayoría interceptados.

Los rebeldes afirman que actúan en solidaridad con los palestinos.

Israel ha llevado a cabo múltiples ataques de represalia en Yemen, dirigidos contra puertos controlados por los hutíes y el aeropuerto de la capital, Saná.

Bombardeos israelíes en esa ciudad y la región de Al Jawf, en el norte, causaron el miércoles la muerte de 35 personas y heridas a más de 130, informaron los rebeldes, pocos días después de que su primer ministro y la mitad del gabinete fallecieran en un atentado.

bur-tym/phs/ms/arm/atm