El ejército israelí afirma que identificó el cuerpo del último rehén de Gaza, Ran Gvili

El ejército israelí afirmó este lunes que identificó y repatrió el cuerpo de Ran Gvili, el último rehén retenido en la Franja de Gaza, y el movimiento islamista Hamás declaró que es una muestra de su compromiso con el cese al fuego

El anuncio se produjo después de que Israel informara el domingo que sus tropas estaban registrando un cementerio en el norte de Gaza en busca de los restos de Gvili, con un equipo que incluyó rabinos, dentistas y otros expertos

Gvili era un oficial en la unidad de élite de la policía israelí, la Yasam, y tenía 24 años el día en que Hamás lanzó el ataque sin precedentes en territorio israelí que desató la guerra en Gaza el 7 de octubre de 2023

El ejército indicó en un comunicado este lunes que "tras el proceso de identificación llevado a cabo por el Centro Forense Nacional, en colaboración con la policía israelí y el rabinato militar, representantes [del ejército israelí] informaron a la familia del rehén Ran Gvili (...) que su ser querido había sido identificado formalmente y repatriado para su entierro"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que se trata de un "logro tremendo para las Fuerzas de Defensa de Israel, para el Estado de Israel y también para los ciudadanos de Israel"

"Prometimos, y yo prometí, traer a todos de vuelta. Los hemos traído a todos de vuelta", declaró a los periodistas en el Parlamento

"Rani, héroe de Israel, fue el primero en entrar y el último en salir. Ahora regresa a casa", prosiguió Netanyahu, utilizando la misma fórmula que la madre del rehén, Talik Gvili

El día del asalto de Hamás, Gvili estaba de baja médica, pero decidió salir de su casa con su arma personal, resultó herido y murió en combates con los milicianos islamistas en el kibutz de Alumim, según testimonios. Su cadáver fue llevado a Gaza

El Foro de Familias de Rehenes celebró el regreso del "último rehén (...) el primero en partir, el último en regresar"

La primera fase del acuerdo de alto el fuego, impulsado por Estados Unidos, estipulaba que Hamás entregara a los 251 rehenes llevados en Gaza en el asalto de 2023

El portavoz del movimiento palestino afirmó que el regreso a Israel de los restos de Gvili, confirma "el compromiso de Hamás con todos los requisitos del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, incluido el proceso de intercambio de prisioneros y su cierre completo"

La guerra entre Israel y Hamás ha dejado al menos 71.657 muertos en Gaza, según datos del Ministerio de Salud del territorio, gobernado por Hamás, que son considerados fiables por la ONU

El ataque de Hamás en el sur de Israel, dejó 1.221 muertos, según un balance de la AFP basado en cifras oficiales israelíes