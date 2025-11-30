El ejército israelí anuncia haber matado a cuatro terroristas en Gaza

El ejército israelí anunció el domingo haber matado a cuatro hombres a los que calificó de "terroristas" cuando salían de túneles en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza.

"Durante la noche, se identificó a cuatro terroristas que salieron de infraestructuras subterráneas en la zona. Bajo la cobertura de la fuerza aérea israelí, las tropas eliminaron a los terroristas", indicó el ejército en un comunicado.

El viernes, el ejército informó de que había abatido a más de 30 terroristas que intentaban escapar de estas instalaciones subterráneas.

Según un responsable de Hamás en Gaza, entre 60 y 80 combatientes estarían atrapados bajo tierra en Rafah.

El miércoles, Hamás pidió a los países mediadores que presionen a Israel para que permita salir de los túneles de la Franja de Gaza a decenas de sus combatientes.

A principios de noviembre, el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, afirmó que hasta 200 combatientes de Hamás podrían estar bloqueados en túneles de Gaza.

La tregua que empezó el 10 de octubre, acordada más de dos años después del inicio de la guerra desencadenada por el ataque de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023, sigue siendo muy frágil, y ambas partes se acusan mutuamente de violarla.

La Franja de Gaza, devastada por la campaña militar israelí, permanece sumida en una grave crisis humanitaria.

