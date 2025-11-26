El ejército israelí anuncia una nueva operación en el norte de Cisjordania

El ejército israelí anunció este miércoles el inicio de una "amplia operación" contra grupos armados palestinos en el norte de Cisjordania ocupada.

"Durante la noche [del martes al miércoles], las fuerzas [israelíes] comenzaron a operar en el marco de una amplia operación antiterrorista en la región del norte de Samaria", indicaron los militares en un comunicado, utilizando el nombre bíblico que los israelíes emplean para referirse al norte de Cisjordania.

Consultado por la AFP, el ejército israelí indicó que no se trata de un despliegue en el marco de su "operación antiterrorista" iniciada en enero de 2025 y dirigida principalmente a los campos de refugiados palestinos de la región, sino de una "nueva operación".

