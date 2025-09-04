El Ejército israelí asegura que un misil lanzado desde Yemen ha caído fuera de su territorio

MADRID, 4 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han afirmado en la madrugada de este jueves que han identificado un misil lanzado "desde Yemen" que cayó "en un área fuera del territorio" israelí, después de que los rebeldes hutíes hayan anunciado dos operaciones militares contra objetivos israelíes en Jerusalén y Haifa.

"Las FDI, apenas unas horas antes, han identificado que un misil fue lanzado desde Yemen a territorio israelí", ha informado un portavoz a través del canal de Telegram del Ejército, antes de detallar que había caído fuera del territorio del país y no se habían activado alertas.

Con todo, las Fuerzas Armadas hutíes han publicado su propio comunicado atribuyéndose un ataque que "consiguió su objetivo con éxito" al provocar la huida de "millones de sionistas usurpadores".

Asimismo, las milicias yemeníes también han celebrado el éxito de un ataque con un vehículo aéreo no tripulado "contra un objetivo vital del enemigo israelí".

La operación ha estado dirigida contra "un objetivo vital del enemigo israelí, en el área de Haifa" y ha sido realizada con un dron, logrando "con éxito su objetivo".

Este nuevo lanzamiento se ha producido apenas horas después de que Israel derribase un misil lanzado desde Yemen este miércoles, en línea con los continuos ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.