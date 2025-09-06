El Ejército israelí bombardea otro edificio alto en Gaza alegando que servía de base para Hamás

MADRID, 6 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han lanzado este sábado un nuevo bombardeo contra un edificio de gran altura en la ciudad de Gaza, alegando que "estaba siendo utilizado por la organización terrorista Hamás", un argumento similar al utilizado el viernes para justificar la destrucción de una primera torre.

"Los terroristas de Hamás instalaron equipos para recabar información y puestos de observación en el edificio para vigilar la localización de las tropas de las FDI en la zona", han asegurado las FDI, que previamente habían emitido una orden de evacuación que ya anticipaba el ataque.

Según la versión israelí, los milicianos también habían instalado "numerosos artefactos explosivos" en las inmediaciones del edificio. El Gobierno de Benjamin Netanyahu se ha marcado como objetivo la conquista definitiva de la ciudad de Gaza y las FDI han vuelto a llamar este sábado a la evacuación de la población local.

El Ejército ha anunciado el establecimiento de una "zona humanitaria" en el sur de la Franja de Gaza, en la ciudad de Jan Yunis, con vistas a la futura "expansión" de las operaciones militares en la capital gazatí.