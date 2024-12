El ejército israelí bombardea viviendas en el norte de gaza y un ataque aéreo causa 15 muertos

Por Nidal al-Mughrabi

EL CAIRO, 2 dic (Reuters) - El ejército israelí bombardeó casas en ataques nocturnos en el norte de la Franja de Gaza, matando al menos a 15 personas en uno de los edificios de la ciudad de Beit Lahiya, según informaron el lunes miembros del personal médico palestino. Otras personas resultaron heridas en el ataque y otras desaparecieron tras ser alcanzada una casa que daba cobijo a personas desplazadas, sin que los equipos de rescate pudieran llegar inmediatamente hasta ellas, informó el Servicio Civil de Emergencias palestino.

Los tres hospitales apenas operativos de la zona no pudieron atender al número de heridos, añadieron. Varios grupos de casas fueron bombardeadas y algunas incendiadas en Jabalia y en Beit Lahiya y Beit Hanún, donde el ejército israelí lleva varias semanas operando, dijeron los residentes.

Afirmaron que drones israelíes habían lanzado bombas frente a una escuela que albergaba a familias desplazadas, lo que sugiere que su objetivo era asustarlas para que se marcharan.

Los palestinos afirman que el ejército israelí está intentando expulsar a la población del extremo norte de Gaza mediante evacuaciones forzosas y bombardeos para crear una zona de seguridad. El ejército israelí lo niega. El ejército israelí, que comenzó su ofensiva contra Hamás en Gaza tras el ataque del grupo armado contra comunidades del sur de Israel el 7 de octubre de 2023, ha afirmado que sus últimas operaciones en el norte de Gaza tienen como objetivo impedir que los milicianos se reagrupen y lancen ataques desde esas zonas. La campaña militar israelí en Gaza ha causado la muerte de más de 44.400 personas y ha desplazado a la mayor parte de la población, según las autoridades de Gaza. Amplias zonas del enclave están en ruinas. Alrededor de 1.200 personas murieron y más de 250 fueron tomadas como rehenes en el ataque de Hamás contra Israel de octubre de 2023, según los recuentos israelíes.

Nuevo intento de alto el fuego

Israel acordó un alto el fuego con el grupo armado libanés Hezbolá la semana pasada, pero el conflicto en Gaza ha continuado. El Cairo ha acogido conversaciones entre Hamás y el grupo rival al-Fatah, dirigido por el presidente palestino Mahmud Abás, sobre la posible creación de un comité que gestione la Gaza de la posguerra. Egipto ha propuesto que un comité formado por figuras tecnócratas no partidistas, y supervisado por la autoridad de Abás, esté listo para dirigir Gaza inmediatamente después de que termine la guerra. Israel ha dicho que Hamás no debe tener ningún papel en la gobernanza. Un alto cargo cercano a las conversaciones afirmó que se habían producido avances, pero que no se había alcanzado un acuerdo definitivo. La aprobación de Israel sería decisiva para determinar si el comité puede desempeñar su función. Los responsables de seguridad egipcios también han mantenido conversaciones con Hamás sobre la forma de alcanzar un alto el fuego con Israel. Un responsable palestino cercano a los esfuerzos de mediación dijo a Reuters que Hamás mantenía su condición de que cualquier acuerdo debía poner fin a la guerra e implicar la retirada de los soldados israelíes, pero que mostraría la flexibilidad necesaria para lograrlo. Israel ha afirmado que la guerra solo terminará cuando Hamás deje de gobernar Gaza y no suponga una amenaza para los israelíes. El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, dijo el domingo que había indicios de progreso hacia un acuerdo sobre los rehenes, pero que las condiciones de Israel para poner fin a la guerra no habían cambiado. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que creía que las posibilidades de un alto el fuego y un acuerdo sobre los rehenes eran ahora más probables. (Información de Nidal al-Mughrabi; edición de Timothy Heritage; edición en español de Mireia Merino)

