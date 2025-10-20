El Ejército israelí comienza la demarcación física de la 'línea amarilla' en la Franja de Gaza

MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las Fuerzas Armadas israelíes han informado este lunes de que han comenzado la demarcación física de la denominada 'línea amarilla', a la que se han retirado los militares en virtud del acuerdo de alto el fuego alcanzado el pasado 10 de octubre.

"Como parte del acuerdo de alto el fuego y siguiendo las directrices políticas, las fuerzas del Mando Sur de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) han comenzado a marcar la 'línea amarilla' en la Franja de Gaza con el objetivo de dar claridad táctica en el terreno", ha informado el Ejército en un comunicado oficial.

La demarcación se está realizando mediante la colocación de cubos de hormigón pintados de amarillo sobre los que se sitúa un poste amarillo a una altura de 3,5 metros del suelo.

Estas bases de hormigón se colocan a una distancia de unos 200 metros, dependiendo de las condiciones del terreno, ha explicado el comunicado militar.

Este mismo lunes las Fuerzas Armadas israelíes han informado de que han matado a dos "terroristas" que cruzaron la 'línea amarilla' en la ciudad de Gaza y abrieron fuego contra los soldados. "Murieron en un ataque de un dron", ha apuntado el Ejército.