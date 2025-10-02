El Ejército israelí denuncia un ataque contra un punto de reparto de ayuda en el sur de la Franja de Gaza

MADRID, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Israel ha acusado este jueves a "organizaciones terroristas" de haber lanzado en la víspera varios proyectiles contra las inmediaciones de un centro de distribución de ayuda humanitaria en el sur de la Franja de Gaza, un ataque que la controvertida Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés) ha atribuido al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y a Yihad Islámica, mientras cerca de 2600 palestinos han muerto tiroteados por las soldados israelíes mientras intentaban obtener comida.

"Ayer (este miércoles) el Ejército israelí detectó varios lanzamientos desde la zona de Jan Yunis, en el sur de la Franja, hacia un centro de distribución de ayuda en Rafá", ha declarado en su cuenta de la red social X, indicando que los proyectiles cayeron cerca del corredor "Morag" sin causar daños.

En el mismo mensaje, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han señalado que el centro abrió y se repartieron "miles de paquetes de comida", pese a que "las organizaciones terroristas continúan intentando sabotear" estos puntos. Así, ha denunciado que estas entidades "actúan de forma cruel y sistemática para frustrar el programa de distribución que llevan a cabo la empresa estadounidense", en alusión a la Fundación Humanitaria de Gaza.

La organización, ampliamente criticada por Naciones Unidas y múltiples ONG por considerarla completamente incapacitada a nivel logístico e inconsistente con el protocolo de neutralidad internacional a la hora de realizar el reparto de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, ha asegurado poco antes en la misma plataforma que "esta semana, se dispararon cuatro morteros contra nuestra base de Jan Yunis, impactando dentro y alrededor del lugar" y ha atribuido estos ataque a Hamás y Yihad Islámica.

En línea con las declaraciones de las FDI, ha indicado que continuó entregando "miles" de comidas a la población gazatí, si bien este miércoles "tuvimos que cancelar cancelar nuestra distribución exclusiva para mujeres para proteger a las mujeres y a los niños de posibles amenazas adicionales".

El Ministerio de Sanidad gazatí ha elevado este miércoles a 2580 los fallecidos y 18.930 los heridos tras ser tiroteados por el Ejército de Israel cuando intentaban obtener ayuda humanitaria, mientras que las víctimas mortales por hambre y desnutrición alcanzan las 455 personas, incluidos 151 niños.

Más de 66.100 palestinos han muerto y cerca de 169.000 han resultado heridos por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza a poco de que se cumplan dos años desde los ataques de Hamás contra territorio israelí, que dejaron unos 1200 muertos y 250 secuestrados.