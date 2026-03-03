El ejército israelí despliega fuerzas adicionales en el sur de Líbano
TEL AVIV, 3 mar (Reuters) -
El ejército israelí desplegó fuerzas adicionales en el sur Líbano durante la noche, para ocupar lo que un portavoz militar describió el martes como posiciones defensivas para proteger a los civiles israelíes y los sitios estratégicos de cualquier posible ataque de Hezbolá.
"Sólo estamos en la zona fronteriza de forma defensiva para evitar ataques contra civiles y puntos muy importantes desde el punto de vista estratégico", dijo el teniente coronel Nadav Shoshani en una rueda de prensa virtual con periodistas.
El ministro de Defensa, Israel Katz, dijo en un comunicado que había autorizado al ejército a avanzar y tomar el control de posiciones adicionales en Líbano después de que Hezbolá lanzara cohetes contra Israel el domingo por la noche, en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Las fuerzas israelíes ocupan cinco posiciones en el sur de Líbano desde noviembre de 2024. (Información de Alexander Cornwell y Steven Scheer; edición de Aidan Lewis; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)