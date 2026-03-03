TEL AVIV, 3 mar (Reuters) -

El ejército israelí desplegó ‌fuerzas adicionales ‌en ⁠el sur Líbano durante la noche, para ocupar lo que ​un ⁠portavoz ⁠militar describió el martes como posiciones defensivas ​para proteger a los civiles israelíes ‌y los sitios ​estratégicos de cualquier posible ​ataque de Hezbolá.

"Sólo estamos en la zona fronteriza de forma defensiva para evitar ataques contra civiles y puntos muy ​importantes desde el punto de vista estratégico", dijo ⁠el teniente coronel Nadav Shoshani en una rueda ‌de prensa virtual con periodistas.

El ministro de Defensa, Israel Katz, dijo en un comunicado que había autorizado al ejército a avanzar y tomar ‌el control de posiciones adicionales en Líbano después ⁠de que Hezbolá lanzara cohetes contra ‌Israel el domingo por ⁠la noche, en ⁠respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Las fuerzas israelíes ocupan cinco posiciones en el ‌sur de Líbano ​desde noviembre de 2024. (Información de Alexander Cornwell y Steven Scheer; edición de Aidan Lewis; editado en ‌español por Benjamín Mejías Valencia)