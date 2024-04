El ejército israelí dice a Irán que no saldrá "indemne" de su ataque

El ejército israelí dijo este martes a Irán que no saldrá "indemne" de su inédito ataque del sábado contra territorio israelí.

"No podemos quedarnos cruzados ante tamaña agresión, Irán no saldrá indemne", dijo el portavoz del ejército, Daniel Hagari, durante una visita organizada para la prensa a una base del sur de Israel. "Disparar 110 misiles directamente contra Israel no quedará impune. Responderemos en el momento, en el lugar y de la forma que determinemos", añadió.

