El ejército israelí dice que actuará con "mayor contundencia" en su ofensiva en Ciudad de Gaza
El ejército israelí anunció este martes que actuará con "mayor contundencia" en Ciudad de Gaza e ins
El ejército israelí anunció este martes que actuará con "mayor contundencia" en Ciudad de Gaza e instó a la población a evacuar la localidad, dijo en la red social X el portavoz en árabe de las fuerzas armadas, Avichay Adraee.
"A todos los habitantes de Ciudad de Gaza (...), las fuerzas de defensa están decididas a derrotar a Hamás y actuarán en la zona de Ciudad de Gaza con mayor contundencia", escribió Adraee en la red social.
"Evacúen inmediatamente por el eje Al Rashid", añadió el militar, después de que el ejército israelí publicara varias órdenes de desalojo dirigidas a los habitantes de Gaza en los últimos días ante la intensificación de su ofensiva.
