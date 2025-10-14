El Ejército israelí dice que Cruz Roja se dirige al norte de Gaza para recibir los restos de "varios" rehenes

MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Israel ha anunciado este martes que la Cruz Roja se está dirigiendo a un punto de encuentro en el norte de la Franja de Gaza para recibir "varios ataúdes" de rehenes fallecidos que se encuentran en manos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras milicias palestinas desde hace más de dos años.

“Las (Fuerzas de Defensa de Israel) FDI piden actuar con sensibilidad y esperar la identificación oficial, que primero será entregada a las familias de los secuestrados fallecidos. Hamás debe respetar el acuerdo y hacer los esfuerzos necesarios para devolver a todos los rehenes muertos”, reza un breve comunicado.

El acuerdo firmado por Israel y Hamás la semana pasada exigía al grupo palestino que entregara a los 48 rehenes en un plazo de 72 horas tras la entrada en vigor del alto el fuego, plazo que expiró el lunes a mediodía. En este periodo, Hamás liberó a los 20 rehenes vivos y entregó los restos de cuatro de los 28 fallecidos. No obstante, incluso Washington reconoció en los últimos días que Hamás necesitaría más tiempo para localizarlos.

En las últimas horas se han producido críticas por la demora de la entrega de los cadáveres, así como por las limitaciones impuestas por las autoridades israelíes a los camiones humanitarios, después de que hayan decidido que solo permitirán el ingreso de la mitad de lo acordado hasta que Hamás cumpla con la entrega de los rehenes.