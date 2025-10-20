El ejército israelí dice que entregó el cuerpo de un rehén en Gaza a la Cruz Roja

Israel informó el lunes que sus tropas en la Franja de Gaza recibieron a través de la Cruz Roja el cuerpo de un rehén, como parte de un acuerdo de alto al fuego mediado por Estados Unidos.

"Israel recibió, a través de la Cruz Roja, el ataúd de un rehén desaparecido que fue entregado a las fuerzas (militares) y del Shin Bet dentro de la Franja de Gaza", afirmó un comunicado de la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, que confirmó una información previa del ejército.

La oficina agregó que el cuerpo sería trasladado a Israel para su identificación.

Antes de la entrega de estos restos, el movimiento islamista palestino Hamás había devuelto a Israel 12 cadáveres de rehenes, de los 28 que se comprometió a regresar en el marco del acuerdo de alto al fuego en la Franja de Gaza, en vigor desde el 10 de octubre.

