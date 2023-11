JERUSALÉN, 15 nov (Reuters) - Las tropas israelíes encontraron armas e "infraestructura terrorista" durante una redada en curso en el hospital Al Shifa de la Franja de Gaza, según informó el miércoles un alto cargo militar.

No detalló lo que se había encontrado ni proporcionó pruebas visuales, pero dijo que se presentarían más adelante.

El oficial, que no quiso dar su nombre, dijo a los periodistas que no hubo enfrentamientos en el interior del complejo hospitalario tras la llegada de los soldados durante la noche, y que no hubo roces con el personal médico ni con los pacientes.

No dijo dónde estaban operando los soldados, pero indicó que se encontraban en una sección del recinto distinta de donde se encontraban los médicos y los pacientes.

"Los soldados de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) ya han encontrado armas y otras infraestructuras terroristas. En la última hora, hemos visto pruebas concretas de que los terroristas de Hamás utilizaban el hospital Shifa como cuartel general terrorista", dijo el funcionario.

Hamás dijo en un comunicado que esta afirmación "no es más que una continuación de las mentiras y la propaganda barata, con la que (Israel) intenta justificar su crimen dirigido a destruir el sector sanitario en Gaza".

El funcionario israelí dijo que los soldados emprendieron "una operación extremadamente precisa y selectiva" y no dijo cuánto duraría. "Nuestros soldados están avanzando lenta y deliberadamente basándose en nuestra información de inteligencia", afirmó.

El oficial dijo que cuatro militantes murieron en un tiroteo fuera de Al Shifa, cuando los soldados israelíes intentaban entrar en el complejo. Añadió que los soldados interrogaron a los individuos encontrados en la zona que estaban registrando.

