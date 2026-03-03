El ejército israelí emite nuevas advertencias de evacuación en Líbano

El ejército israelí emitió este martes nuevas órdenes de evacuación para decenas de localidades de Líbano, incluida una advertencia a los residentes de dos barrios del sur de Beirut para que se mantuvieran alejados de varios edificios ante una inminente acción militar.

"Advertencia urgente a los residentes de Líbano, concretamente en las localidades cuyos nombres se indican. Por su seguridad, deben evacuar sus hogares de inmediato", dijo el portavoz en árabe del ejército, Avichay Adraee, en un comunicado en Telegram en el que se enumeran 50 sitios.

"Se encuentran cerca de instalaciones e intereses de Hezbolá, contra los que las Fuerzas de Defensa de Israel actuarán en un futuro próximo", dijo a los residentes de los barrios de Ghobeiry y Haret Hreik, en el sur de la capital libanesa, en otra advertencia de evacuación.