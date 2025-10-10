El ejército israelí empieza a retirarse de partes de Gaza tras el pacto de alto el fuego

(Reescribe añadiendo el comienzo la retirada del ejército de Israel y más detalles)

Por Nidal al-Mughrabi y Alexander Cornwell

JERUSALÉN/EL CAIRO, 10 oct (Reuters) -

Las fuerzas

israelíes comenzaron a retirarse de algunas zonas de Gaza el viernes en virtud del acuerdo de alto el fuego con Hamás y algunos residentes regresaron a barrios destrozados en un escenario de confusión sobre cuándo se suspenderán las hostilidades tras dos años de guerra.

“Gracias a Dios, mi casa sigue en pie”, dijo Ismail Zayda, de 40 años, en la zona de Jeque Radwan, en la ciudad de Gaza. “Pero el lugar está destruido, las casas de mis vecinos están destruidas, barrios enteros han desaparecido”.

“¿Se ha acabado? Dicen que sí. ¿Por qué nadie sale a decirnos si hay alto el fuego y podemos dejar de tener miedo?”

El Gobierno de Israel ratificó a primera hora del viernes un alto el fuego con el grupo miliciano palestino Hamás, lo que despeja el camino para suspender las hostilidades en Gaza en un plazo de 24 horas y liberar a los rehenes israelíes retenidos en las 72 horas siguientes.

La primera fase de la iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a dos años de guerra en Gaza contempla la liberación de los rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos y el inicio de la retirada de las tropas israelíes.

FUERZAS ISRAELÍES SE RETIRAN DE SUS POSICIONES EN EL CENTRO Y EL SUR

“El Gobierno acaba de aprobar el marco para la liberación de todos los rehenes: los vivos y los fallecidos”, dijo la cuenta de X en inglés del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

En Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, algunos efectivos israelíes se retiraron de la zona oriental próxima a la frontera, pero se oyeron bombardeos de tanques, según residentes en contacto con Reuters.

En el campamento de Nuseirat, en el centro del enclave, algunos soldados israelíes desmantelaron su posición y se dirigieron al este, hacia la frontera israelí, pero otros permanecieron en la zona después de que se escucharan disparos en las primeras horas del viernes.

Las fuerzas israelíes se retiraron de la carretera que borda la costa mediterránea en dirección a la ciudad de Gaza, donde cientos de personas se habían congregado con la esperanza de regresar al principal centro urbano del enclave, que lleva un mes bajo asalto israelí.

Los disparos que se produjeron en las inmediaciones hicieron que muchos se mostraran reacios a desplazarse, y solo unos pocos intentaron cruzar a pie, según los residentes.

Los equipos de rescate de la ciudad de Gaza iniciaron misiones en zonas a las que antes no habían podido llegar. Los médicos dijeron que se habían recuperado al menos 10 cadáveres de ataques anteriores.

LÍDER DE HAMÁS EN GAZA DICE QUE HA RECIBIDO GARANTÍAS DE QUE LA GUERRA HA TERMINADO

La guerra ha agravado el aislamiento internacional de Israel y ha trastornado Oriente Próximo, convirtiéndose en un conflicto regional que ha atraído a Irán, Yemen y Líbano. También ha puesto a prueba la relación entre Estados Unidos e Israel, ya que Trump pareció haber perdido la paciencia con Netanyahu y lo presionó para que a un acuerdo.

Tanto israelíes como palestinos se alegraron tras el anuncio del acuerdo, el mayor paso dado hasta ahora para poner fin a dos años de guerra en la que han muerto más de 67.000 palestinos, y devolver a los últimos rehenes secuestrados por Hamás en los mortíferos ataques que iniciaron el asalto. El jefe de Hamás en Gaza en el exilio, Jalil al-Haya, dijo que había recibido garantías de Estados Unidos y otros mediadores de que la guerra había terminado.

Se cree que 20 rehenes israelíes siguen vivos en Gaza, mientras que 26 se dan por muertos y se desconoce la suerte de dos. Hamás ha indicado que recuperar los cuerpos de los muertos puede llevar más tiempo que liberar a los que están vivos.

Una vez que el acuerdo esté operativo, camiones cargados de alimentos y ayuda médica entrarán en Gaza para ayudar a los civiles, cientos de miles de los cuales se han refugiado en tiendas de campaña después de que las fuerzas israelíes destruyeran sus hogares y arrasaran ciudades enteras.

DIFICULTADES PENDIENTES

El acuerdo, si se aplica plenamente, acercará a ambas partes más que cualquier otro esfuerzo anterior para detener la guerra.

Sin embargo, muchas cosas podrían salir mal. Incluso después de la firma del acuerdo, una fuente palestina afirmó que la lista de cientos de palestinos que debían ser liberados no estaba cerrada. El grupo busca la libertad de algunos de los presos palestinos más destacados recluidos en cárceles israelíes, así como de cientos de personas detenidas durante el asalto de Israel.

Aún no se han debatido otros pasos del plan de 20 puntos de Trump.

Entre ellos, cómo se gobernará la destrozada Franja de Gaza cuando finalicen los combates y el destino final de Hamás, que hasta ahora ha rechazado las exigencias de Israel de que se desarme.

Netanyahu también se enfrenta al escepticismo de su coalición de Gobierno, ya que muchos se oponen desde hace tiempo a cualquier acuerdo con Hamás.

Trump dijo que se desplazará a Oriente Próximo el domingo para posiblemente asistir a la ceremonia de firma en Egipto, y el presidente de la Knéset israelí Amir Ohana lo invitó a dirigirse al

El acuerdo recibió el apoyo de países árabes y occidentales y se consideró un gran logro diplomático de Trump.

Estados Unidos como parte de un destacamento especial para la estabilidad de Gaza, sin estadounidenses sobre el terreno en el enclave palestino, dijeron el jueves dos altos cargos estadounidenses.

Más de 67.000 palestinos han muerto en el asalto de Israel a Gaza, que empezó después de que milicianos dirigidos por Hamás asaltaran ciudades israelíes y un festival de música el 7 de octubre de 2023, matando a 1200 personas y capturando a 251 rehenes.

