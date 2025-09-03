El ejército israelí intercepta un misil lanzado desde Yemen

3 sep (Reuters) -

El ejército israelí dijo el miércoles que había interceptado un misil lanzado desde Yemen mientras se activaban las sirenas en Tel Aviv y otras zonas del país.

Los hutíes de Yemen, apoyados por Irán, han estado lanzando misiles y drones a miles de kilómetros al norte hacia Israel, lo que el grupo dice que son actos de solidaridad con los palestinos. Israel ha tomado represalias bombardeando zonas de Yemen controladas por los hutíes, incluido el puerto vital de Hodeida. Su último, el jefe del Gobierno.

Los hutíes, que controlan las zonas más pobladas de Yemen, también han estado atacando buques en el mar Rojo desde el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2023. (Información de Nayera Abdallah y Tala Ramadan; edición de Andrew Heavens y Bernadette Baum; edición en español de María Bayarri Cárdenas)