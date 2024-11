El ejército israelí mata a 14 personas en gaza y provoca nuevos desplazamientos en el norte

Por Nidal al-Mughrabi

EL CAIRO, 13 nov (Reuters) - Los ataques militares israelíes mataron al menos a 14 palestinos en toda la Franja de Gaza el miércoles, mientras las fuerzas israelíes profundizaban su incursión en la ciudad de Beit Hanoun, en el norte, obligando a la mayoría de los residentes que quedaban a marcharse.

Los residentes afirmaron que las fuerzas israelíes asediaron los refugios que albergaban a las familias desplazadas y a la población restante, que algunos estimaron en unos pocos miles, y les ordenaron dirigirse al sur a través de un puesto de control que separa dos ciudades y un campo de refugiados en el norte de la ciudad de Gaza. Los hombres fueron retenidos para interrogarlos, mientras que a las mujeres y los niños se les permitió continuar hacia la ciudad de Gaza, según declararon residentes y médicos palestinos. La campaña de Israel en el norte de Gaza, y la evacuación de decenas de miles de palestinos de la zona, ha alimentado las denuncias de los palestinos de que está despejando la zona para utilizarla como zona de seguridad y, potencialmente, para el regreso de colonos judíos.

"Se están repitiendo las escenas de la catástrofe de 1948. Israel está repitiendo sus masacres, desplazamientos y destrucción", afirmó Saed, de 48 años, residente en Beit Lahiya, que llegó a la ciudad de Gaza el miércoles.

"El norte de Gaza se está convirtiendo en una gran zona de seguridad, Israel está llevando a cabo una limpieza étnica ante la vista y el oído del impotente mundo", dijo a Reuters a través de una aplicación de chat. Saed se refería a la guerra árabe-israelí de Oriente Próximo de 1948, que dio origen al Estado de Israel y supuso el desplazamiento de cientos de miles de palestinos de sus ciudades y pueblos de origen en lo que hoy es Israel.

No hay planes para el regreso de los colonos el ejército israelí ha negado tal intención, y el primer ministro benjamin netanyahu ha dicho que no quiere revertir la retirada de colonos de gaza en 2005. los partidarios de la línea dura de su gobierno han hablado abiertamente de volver. hamás ha dicho que sus fuerzas han matado a cientos de milicianos en jabalia, beit lahiya y beit hanoun durante su nueva ofensiva militar, que comenzó hace más de un mes. hamás y el brazo armado de la yihad islámica reivindicaron la muerte de varios soldados israelíes durante emboscadas y disparos de cohetes antitanque. el martes, estados unidos subrayó en naciones unidas que "no debe haber desplazamientos forzosos, ni política de hambruna en gaza" por parte de israel, advirtiendo de que tales políticas tendrían graves implicaciones bajo la legislación estadounidense e internacional. varios médicos dijeron que cinco personas murieron en un ataque israelí que alcanzó a un grupo de personas frente al hospital kamal adwan, cerca de beit lahiya, mientras que otras cinco murieron en dos ataques separados en nuseirat, en el centro de la franja de gaza, donde el ejército comenzó una incursión limitada hace dos días. en ráfah, cerca de la frontera con egipto, un hombre murió y varios resultaron heridos en un ataque aéreo israelí, mientras que tres palestinos murieron en dos ataques aéreos israelíes distintos en shejaia, suburbio de la ciudad de gaza, añadieron los médicos.

Hombres armados dirigidos por Hamás atacaron Israel el pasado octubre, matando a 1.200 personas y tomando más de 250 rehenes, según los recuentos israelíes. Más de 43.500 palestinos han muerto en Gaza en el último año, según las autoridades sanitarias palestinas, y Gaza ha quedado reducida a un páramo de edificios destruidos y montones de escombros, donde más de 2 millones de gazatíes buscan refugio en tiendas improvisadas y sufren escasez de alimentos y medicinas. (Información y redacción de Nidal al-Mughrabi; edición de Sharon Singleton; edición en español de Mireia Merino)

