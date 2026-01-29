El ejército israelí mata a dos personas en Gaza mientras el acuerdo de tregua pasa a la segunda fase

EL CAIRO, 29 ene (Reuters) -

El ejército israelí mató al menos a dos palestinos en la Franja de Gaza, según informaron fuentes sanitarias, en un nuevo incidente violento, mientras Hamás e Israel se preparaban para aplicar la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza negociado por Estados Unidos.

Los médicos dijeron que dos hombres fueron asesinados por las fuerzas israelíes en el este de Jan Yunis, en una zona adyacente a donde opera el ejército.

El ejército israelí no hizo comentarios de inmediato.

El Ministerio de Salud de Gaza dijo que los disparos israelíes han matado al menos a 490 personas desde que comenzó la tregua en octubre en el enclave devastado por la guerra.

Israel dijo que cuatro soldados habían sido asesinados por milicianos en Gaza durante el mismo periodo. Ambas partes se han culpado mutuamente de las violaciones de la tregua.

Al avanzar a la fase dos, Estados Unidos y sus socios mediadores deben afrontar la cuestión más controvertida del desarme de Hamás, que el grupo ha rechazado durante mucho tiempo. El plan también prevé el despliegue de una fuerza internacional de mantenimiento de la paz. (Información de Nidal al-Mughrabi; edición de Alexandra Hudson; edición en español de Jorge Ollero Castela)