El Ejército israelí mata a un palestino que lanzó un objeto sospechoso contra puesto militar en Cisjordania

MADRID, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Israel ha anunciado este viernes que ha matado a un palestino que supuestamente lanzó un objeto sospechoso contra un puesto militar en una localidad ubicada a unos 15 kilómetros al suroeste de la ciudad cisjordana de Nablús.

"Hace poco, un terrorista llegó a un puesto de control cerca de Burin y arrojó un objeto sospechoso contra las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que operaban en la zona. El terrorista no obedeció las instrucciones de las fuerzas, quienes iniciaron un procedimiento de arresto que incluyó disparos para eliminar la amenaza y lo neutralizaron", reza un comunicado.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina, que ha informado de que los hechos han tenido lugar cerca de un puesto militar israelí que se encuentra en la aldea de Urif, ha identificado al fallecido como Ahmed Abdel Fatá Shahada, de 57 años, según ha indicado a través de su canal de Telegram.

Este incidente ha ocurrido en medio del aumento de las incursiones militares israelíes en Cisjordania a raíz de los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.

De hecho, las FDI han indicado durante la jornada que han arrestado a 70 personas y han confiscado cerca de una veintena de armas "en operaciones antiterroristas" en decenas de localidades cisjordanas. Todas ellas han sido entregadas a la Policía y a los servicios de Inteligencia.

Las operaciones del Ejército de Israel y los ataques de colonos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Este han dejado cerca de 990 palestinos muertos desde que este tipo de acciones se hayan incrementado desde el 7 de octubre de 2023, si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de fallecidos en estos territorios.

Según los datos de Naciones Unidas, en 2024 se registró la muerte de cerca de 500 palestinos, mientras que en lo que llevamos de año han notificado el fallecimiento de más de 180 personas en el contexto de la ocupación y el conflicto.