El Ejército israelí responde a 'Mo' Salah' que no sabe quién mató al futbolista palestino Suleiman al Obeid

MADRID, 10 Ago. 2025 (Europa Press) -

Un portavoz del Ejército israelí ha respondido al futbolista Mohamed Salah que no tiene información sobre quién fue el responsable de la muerte del futbolista palestino Suleiman al Obeid, después de que la estrella del Liverpool reclamara a la UEFA que se pronunciara abiertamente sobre las circunstancias de su muerte, denunciada por la Asociación Palestina de Fútbol como un asesinato a manos de fuerzas israelíes mientras recogía ayuda en Gaza.

Después de que la UEFA se despidiera de Al Obeid en un escueto mensaje en su cuenta de X sin hacer mención a estas circunstancias, Salah preguntó a la asociación internacional de fútbol en la misma red social "¿Podéis contarnos como murió, dónde y por qué?" en lo que ha terminado siendo uno de los posts más divulgados del año en cuestión de horas, con más de 90 millones de visualizaciones.

La cuenta de la UEFA no ha publicado desde entonces. Quien sí lo ha hecho ha sido el portavoz militar israelí Nadav Shoshani, quien se ha dirigido personalmente al futbolista para indicar que "tras una revisión inicial, no encontramos registros de ningún incidente relacionado con Suleiman al Obeid".

"Para una investigación más profunda, necesitamos más detalles", ha añadido el portavoz militar.

Al Obeid, de 41 años, y apodado el 'Pelé palestino', en referencia al legendario futbolista brasileño, murió el miércoles cuando las fuerzas israelíes atacaron a personas que esperaban cerca de un centro de distribución de ayuda en el sur de Gaza, según la Asociación Palestina de Fútbol.

""El ex jugador de la selección nacional y estrella del equipo Khadamat al Shati, Suleiman Al Obeid, fue martirizado después de que las fuerzas de ocupación atacaran a quienes esperaban ayuda humanitaria en el sur de la Franja de Gaza el miércoles", rezó su comunicado.

Con la muerte de Al Obeid, el número de atletas palestinos y sus familiares muertos en la Franja desde el comienzo de la guerra de Gaza el 7 de octubre de 2023 ha aumentado a 662.