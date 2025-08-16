El ejército israelí se prepara para reubicar a residentes en el sur de Gaza, según un portavoz

(Agrega más informaciones)

16 ago (Reuters) - El ejército israelí proporcionará a los residentes de Gaza tiendas de campaña y otros equipos a partir del domingo, antes de reubicarlos de las zonas de combate a otras "seguras" en el sur del enclave, declaró el sábado el portavoz militar Avichay Adraee.

Esto se produce días después de que Israel dijera que tenía intención de lanzar una nueva ofensiva para hacerse con el control del norte de la ciudad de Gaza, el mayor centro urbano del enclave, en un plan que despertó la alarma internacional sobre el destino de la demolida franja, hogar de unos 2,2 millones de personas.

El material será trasladado a través del paso israelí de Kerem Shalom por Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales de ayuda tras ser inspeccionado minuciosamente por personal del ministerio de Defensa, añadió Adraee en un post en X.

El COGAT de Israel, la agencia militar que coordina la ayuda, no respondió inmediatamente a una petición de comentarios sobre si los preparativos formaban parte del nuevo plan.

La toma de la ciudad de alrededor de un millón de palestinos complica los esfuerzos de alto el fuego para poner fin a la guerra de casi dos años, mientras el primer ministro Benjamin Netanyahu sigue adelante con su plan de tomar los dos bastiones restantes de Hamás.

Netanyahu dijo que Israel no tenía más opción que completar el trabajo y derrotar a Hamás, ya que el grupo militante palestino se ha negado a deponer las armas.

Hamás ha dicho que no se desarmará a menos que se establezca un Estado palestino independiente.

Israel ya controla alrededor del 75% de Gaza.

La guerra comenzó cuando Hamás atacó el sur de Israel en octubre de 2023, matando a 1200 personas y tomando unos 250 rehenes, según los recuentos israelíes. Las autoridades israelíes afirman que 20 de los 50 rehenes que quedan en Gaza están vivos.

El posterior ataque militar israelí ha matado a más de 61.000 palestinos, según el ministerio de Sanidad de Gaza. También ha provocado una crisis de hambre, ha desplazado internamente a toda la población de Gaza y ha suscitado acusaciones de genocidio ante el Tribunal Internacional de Justicia y de crímenes de guerra ante la Corte Penal Internacional.

Israel niega las acusaciones.

