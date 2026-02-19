El ejército israelí y Hamás cometieron crímenes atroces en Gaza, según la ONU

Por Olivia Le Poidevin

GINEBRA, 19 feb (Reuters) -

Las fuerzas israelíes, Hamás y otros grupos armados palestinos han cometido graves violaciones del derecho internacional humanitario en Gaza y han perpetrado crímenes atroces, según un informe de ‌la ONU publicado el jueves.

La intensificación ‌de los ⁠ataques israelíes y el traslado forzoso de palestinos parecen tener como objetivo un cambio demográfico permanente en Gaza, "lo que suscita preocupación por una posible limpieza étnica", según el informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

La retención y el maltrato ​de rehenes ⁠por parte del ⁠grupo miliciano islamista Hamás podrían constituir crímenes de guerra, según el informe.

La misión permanente de Israel en Ginebra rechazó las conclusiones del informe sobre ​las acciones de Israel y afirmó en un comunicado que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU había perdido su credibilidad.

"La Oficina ‌del Alto Comisionado está llevando a cabo una campaña despiadada de demonización y desinformación ​contra el Estado de Israel", dijo.

Hamás no respondió inmediatamente a ​las solicitudes de comentarios.

PREOCUPACIONES POR LA LIMPIEZA ÉTNICA

El informe, de 17 páginas, investigó los acontecimientos ocurridos en Gaza entre noviembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025.

Hamás atacó el sur de Israel en octubre de 2023, matando a más de 1.200 personas y tomando más de 250 rehenes, según los recuentos israelíes. La ofensiva militar de Israel en Gaza ha causado la muerte de más de 72.000 personas, según el Ministerio de Salud palestino.

El pasado mes de octubre ​entró en vigor un alto el fuego negociado por Estados Unidos tras dos años de guerra que dañaron edificios de toda Gaza, desplazaron a la mayoría de sus residentes y provocaron una crisis humanitaria. Israel sigue controlando ⁠más de la mitad del enclave.

Las acciones de Israel han impuesto "condiciones de vida cada vez más incompatibles con la existencia continuada de los palestinos como grupo en Gaza", según el ‌informe.

La hambruna detectada en algunas zonas de Gaza el pasado mes de agosto por un observatorio mundial del hambre y la malnutrición fue consecuencia directa de las acciones de Israel, según el informe.

Los centros de distribución militarizados gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), respaldada por Israel y EEUU, "fracasaron estrepitosamente" a la hora de entregar la ayuda humanitaria en la escala necesaria, lo que supone una violación de las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional humanitario, según el informe.

Las prácticas israelíes en Gaza y en el territorio bajo ocupación israelí de Cisjordania indicaban un esfuerzo acelerado por consolidar ‌la anexión de gran parte del territorio palestino ocupado, con el uso ilegal de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad israelíes, según ⁠el informe.

"Durante el período que abarca el informe, la intensificación de los ataques, la destrucción metódica de barrios enteros y la denegación de ‌asistencia humanitaria parecían tener como objetivo un cambio demográfico permanente en Gaza", señala.

"Esto, junto con los traslados forzosos, que parecen tener como ⁠objetivo un desplazamiento permanente, suscita preocupación por la limpieza étnica en Gaza y Cisjordania".

PREOCUPACIÓN POR LAS ACCIONES ⁠DE HAMÁS

El informe concluye que el asesinato en junio pasado de 12 empleados palestinos asociados con la GHF por parte de hombres armados, incluyendo posibles ejecuciones sumarias, podría constituir un crimen de guerra por parte de Hamás. Hamás se ha negado a comentar los tiroteos.

El informe plantea preocupaciones sobre el uso de civiles como escudos humanos para impedir los ataques israelíes, algo que Hamás ha negado haber hecho, y describe el uso innecesario o desproporcionado de ‌la fuerza por parte de la Autoridad Palestina en Cisjordania.

La retención ​y el maltrato de los rehenes capturados en el ataque de Hamás contra Israel en 2023 pueden constituir crímenes de guerra y, potencialmente, otros crímenes atroces, según el informe. Este citaba denuncias de tortura, palizas y privación de alimentos.

"También debe haber rendición de cuentas por las graves violaciones del derecho internacional, incluidos posibles crímenes internacionales, cometidas por Hamás y su brazo armado, las Brigadas al-Qassam, ‌así como por otros grupos armados palestinos", afirma. (Información de Olivia Le Poidevin, edición de Timothy Heritage; edición en español de María Bayarri Cárdenas)