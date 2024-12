El ejército sirio y los rebeldes combaten cerca del norte de hama

Por Suleiman Al-Khalidi

AMÁN, 4 dic (Reuters) - Los intensos ataques aéreos que tuvieron lugar durante la noche hicieron retroceder a los rebeldes sirios de los límites de Hama, una importante ciudad cuya caída aumentaría la presión sobre el presidente Bashar al-Asad, según afirmaron ambas partes el miércoles.

Los rebeldes han protagonizado un avance vertiginoso en la última semana, apoderándose de Alepo, la segunda ciudad de Siria, y de gran parte de la campiña circundante, y el martes llegaron a pocos kilómetros de Hama. La rapidez de su asalto ha preocupado a los aliados de Asad: Irán dijo el martes que estudiaría la posibilidad de enviar efectivos si se le pidiera, y Rusia afirmó que la "agresión terrorista" contra Siria debía terminar lo antes posible. Los combatientes iraquíes apoyados por Irán se han desplazado a Siria en apoyo de Asad, cuyo Gobierno ha iniciado una nueva campaña de reclutamiento, con puestos de control en Damasco y en el este de Deir al-Zor para alistar a jóvenes en el ejército, según los residentes. Los medios de comunicación estatales y el Observatorio Sirio de Derechos Humanos dijeron que se habían producido intensos combates en Jabal Zain al-Abidin, una colina a 5 kilómetros al noreste de Hama desde la que se domina una de las principales carreteras de acceso a la ciudad. Abu al-Qaqaa, comandante rebelde de la zona, dijo: "Nos vimos obligados a retirarnos bajo un intenso bombardeo enemigo por aire". Otra fuente rebelde citó el fracaso en la captura de Jabal Zain al-Abidin como un revés en el avance insurgente sobre Hama. Las milicias apoyadas por Irán ayudaron a reforzar las líneas del frente del Gobierno en Hama, donde las unidades del ejército se habían reagrupado tras perder Alepo, dijeron fuentes rebeldes y del ejército. Los medios de comunicación estatales sirios habían informado de la llegada de refuerzos el martes. Los bombardeos rusos y gubernamentales sobre el enclave rebelde en el noroeste se han intensificado en los últimos días, con ataques aéreos contra zonas residenciales y centros médicos en Alepo e Idlib, según han afirmado algunos residentes y miembros del personal de rescate. Reuters no pudo ponerse inmediatamente en contacto con las autoridades sirias. Damasco no suele hacer comentarios sobre acusaciones concretas, pero ya ha dicho en otras ocasiones que no ataca a civiles y que las acusaciones contra sus fuerzas forman parte de los esfuerzos por socavar Siria. Las familias que habían regresado a sus hogares en las zonas reconquistadas por los rebeldes tras haber huido de los avances del Gobierno a principios del conflicto se vieron obligadas de nuevo a retroceder por los intensos ataques aéreos, dijeron dos personas en el noroeste. Cualquier retorno prolongado de los combates en Siria, donde el conflicto que asoló el país desde 2011 atrajo a potencias regionales y mundiales y reforzó a los grupos armados yihadistas, corre el riesgo de desestabilizar aún más una región sacudida por los conflictos de Gaza y Líbano.

Cuando los frentes se estabilizaron en 2020 gracias a los acuerdos alcanzados entre Rusia, Irán y Turquía, cientos de miles de sirios habían muerto y millones más habían sido desplazados dentro del país o enviados al exilio como refugiados. Desde entonces, el país está dividido: Asad mantiene la mayor parte del territorio con el apoyo de la aviación rusa y una coalición de milicias regionales respaldadas por Irán, entre ellas la libanesa Hezbolá. Los rebeldes mantienen un gran enclave en el noroeste, las fuerzas turcas están presentes en una franja a lo largo de la frontera norte y una coalición dirigida por kurdos y respaldada por Estados Unidos está presente en el noreste.

El avance rebelde de la semana pasada se produjo con Rusia centrada en la guerra de Ucrania y la cúpula de Hezbolá diezmada por la guerra con Israel en Líbano. (Información de Suleiman al-Khalidi en Amán y Clauda Tanios en Dubái; redacción de Angus McDowall; edición de Janet Lawrence; edición en español de Mireia Merino)

