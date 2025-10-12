El Elíseo publica el nuevo gobierno de Lecornu con la misión de "dar un presupuesto a Francia"

MADRID, 12 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Presidencia francesa ha publicado este domingo el listado de los 34 miembros del segundo gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu, formado por personalidades del centro político y con nombres del partido conservador Los Republicanos. El nuevo ejecutivo de Lecornu, el segundo en una semana, tiene el claro objetivo de "dar un presupuesto a Francia", ha destacado el propio primer ministro.

"Se ha nombrado un gobierno con una misión clara para proporcionar a Francia un presupuesto antes de fin de año. Agradezco a las mujeres y hombres que se han comprometido libremente con este gobierno, independientemente de sus intereses personales o partidistas. Solo una cosa importa: los intereses del país", ha publicado Lecornu en su cuenta en la red social X.

En el listado del gobierno Lecornu II hay figuras de la sociedad civil, así como políticos experimentados y jóvenes parlamentarios, según destaca la prensa francesa. Así, Jean-Noël Barrot continuará al frente de la cartera de Asuntos Exteriores y Justicia seguirá en manos de Gérald Darmanin. Philippe Tabarot seguirá siendo ministro de Transportes y Édouard Geffray estará al frente de Educación, mientras que Laurent Núñez será el nuevo Ministro del Interior.

La ministra de Agricultura, Annie Genevard, seguirá en su cargo a pesar de que su partido, Los Republicanos, ha advertido de que cualquier miembro que permanezca en el gobierno lo hace "a título individual". Abandona el ejecutivo Manuel Valls.

El nuevo listado ha sido anunciado por el Palacio del Elíseo después de una visita de Lecornu a la sede presidencial, donde ha estado departiendo con el presidente, Emmanuel Macron. Ahora falta por conocer en momento en el que se reunirá el Consejo de Ministros, un hito clave porque deberá aprobar unos presupuestos públicos para 2026 el lunes como muy tarde para que se cumplan los plazos legales para que pueda tramitarlos y aprobarlos la Asamblea Nacional antes del 31 de diciembre.