El embajador de Chile en España pide disculpas tras la filtración de fotos polémicas

El embajador chileno en España, Javier Velasco, ha rectificado sus críticas sobre la política de su país durante los últimos 30 años y se ha comprometido a ser más cauteloso tras la filtración de dos fotos de su vida personal que han levantado la polémica en Chile.

Velasco se ha referido tanto a las polémicas que protagonizó tras sus críticas al periodo de transición tras la dictadura de Augusto Pinochet, como a las fotografía en la que aparece con los pies de su pareja en su coche y comiendo supuestamente langosta en un restaurante, según ha informado 'Bio Bio Chile'.

El militante de Convergencia Social, el partido del presidente Gabriel Boric, ha presentado vía telemática en una sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado chileno, donde los senadores Iván Moreira (UDI) y José Miguel Insulza le han preguntado sobre su opinión por estos episodios y si es que hacía algún tipo de autocrítica.

"No era bajo ningún respecto hacer un ataque personal u ofender a quienes formaron parte de los gobiernos durante ese periodo. Era un análisis sistémico. No era mi interés ofender y les pido las más sinceras disculpas al respecto. Sin perjuicio de eso, me parece muy importante que no dejemos de lado la discusión en torno a la desigualdad en nuestro país", ha indicado Velasco durante su intervención.

Según el embajador de Chile en España, el estallido social que tuvo lugar en su país en 2019 "es algo que se produce frente a un malestar que se acumula durante un periodo de tiempo".

No obstante, ha señalado que "indiscutiblemente", todos los chilenos y particularmente quienes vienen de familias humildes, han logrado alcanzar espacios como el que él mismo ocupa gracias a que Chile "ha crecido inmensamente durante los últimos 30 años".

En cuento a las fotos personales filtradas de sus redes sociales, Velasco ha asegurado que "bajo ningún respecto" se va a repetir algo como esas publicaciones, ha recogido el citado diario.

"Por supuesto soy muy autocrítico de lo que ha ocurrido y me gustaría ser muy enfático respecto a esto. Hubo una polémica, que para mí es muy dolorosa de tratar, que es la polémica de esta fotografía que subió mi pareja a su cuenta de Instagram privada y que ahora está cerrada", ha expresado el embajador chileno.

El diplomático ha aseverado que no es la primera vez que sus publicaciones personales se han utilizado para criticar su gestión frente a la Embajada y que como familia él y su pareja están "muy afectados por el tratamiento".

El representante de Chile en España recibió hace dos semanas un toque de atención del Gobierno de Boric, que le llamó al "orden y la prudencia", después de que acusara a los gobiernos de la transición de haber generado las condiciones para el estallido social de octubre de 2019, ha informado 'Bio Bio Chile'.

"Un estallido de esas dimensiones no es una cuestión baladí. Para que llegáramos a eso se requirieron 30 años de políticas que profundizaron la desigualdad, 30 años de un país percibiendo eso de forma cotidiana", aseguró Velasco durante un foro celebrado en Madrid por la organización Nueva Economía Fórum.

Después de las declaraciones, una de sus fotografías se hizo viral. En concreto, se ve al representante nacional en la parte trasera de un vehículo acariciando los pies descalzos de su pareja, según ha recogido AND Radio.

Una segunda foto muestra a Velasco en un restaurante comiendo lo que aparenta ser una langosta. El Gobierno detalló que se trataba de un bogavante y que el precio fue de 20 euros.

