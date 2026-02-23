El embajador de EEUU en Francia no se presentó a una convocatoria ante la Cancillería

El embajador estadounidense en Francia, Charles Kushner, "no se presentó" a una convocatoria este lunes ante el Ministerio de Relaciones Exteriores en relación con comentarios del gobierno de Donald Trump por la muerte a golpes de un activista de extrema derecha, informó la Cancillería francesa.

El ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot, solicitó que el representante diplomático "no pueda seguir accediendo directamente a los miembros del Gobierno francés".

"Por supuesto, sigue siendo posible que el embajador Charles Kushner ejerza su misión y se presente" en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores para "mantener las conversaciones diplomáticas que permitan limar las asperezas que, inevitablemente, pueden surgir en una relación de amistad que dura ya 250 años", precisó el Servicio Exterior.

Una fuente diplomática indicó a AFP que el embajador fue representado en la cita por un funcionario de la embajada, ya que afirmó que tenía compromisos personales.

El activista de ultraderecha Quentin Deranque, de 23 años, murió como consecuencia de una paliza propinada por militantes de extrema izquierda el 12 de febrero al margen de una conferencia de la eurodiputada de izquierda radical Rima Hassan en Lyon, en el centro-este de Francia.

La administración Trump condenó el viernes el rol del "violento izquierdismo radical" en su primera reacción oficial a la muerte del activista y pidió que los responsables sean llevados ante la justicia.

El ministro de Relaciones Exteriores francés reaccionó el domingo anunciando la convocatoria de Kushner y expresó que Francia rechaza cualquier intento de utilizar la tragedia con "fines políticos".