Defiende "un orden internacional basado en reglas" y aboga por el diálogo para resolver conflictos como el de Ucrania y Gaza

MADRID, 22 Feb. 2024 (Europa Press) -

El embajador indio en España, Dinesh K. Patnaik, ha reivindicado este jueves al país asiático como actor clave en el desarrollo mundial durante las próximas décadas, en términos políticos y económicos, y ha defendido la importancia de seguir estrechando lazos a nivel bilateral, para que las relaciones España-India suban "al siguiente nivel".

Los pronósticos de los principales organismos internacionales anticipan que la economía india superará este año por primera vez los 4 billones de dólares, un objetivo que Patnaik ha puesto en valor anticipando, además, que India va camino de superar a Japón y Alemania para convertirse en la tercera potencia del mundo.

Uno de sus principales activos es su propia población. El país superó en 2023 a China como el país más poblado del mundo --avanza ya hacia los 1.500 millones de habitantes--; "y creciendo", ha enfatizado Patnaik en un encuentro con los medios.

Se trata además de una población joven y, en términos brutos, "será el mayor consumidor del mundo" en múltiples ámbitos. El embajador ha subrayado que India adquiere ya todo tipo de bienes, desde teléfonos móviles hasta aviones civiles --el año pasado se compraron más de mil aeronaves y "esto es sólo el principio--.

Por ello, ha llamado a la comunidad internacional a entender y aprovechar este crecimiento, que en última instancia "beneficia a todos". En este sentido, ha recordado que ya en la pandemia de COVID-19 India fue capaz de convertirse en un eje clave para la fabricación y el desarrollo de vacunas.

Patnaik ha indicado que India y la UE son "muy similares", con múltiples lenguas y culturas y valores comunes que van desde la defensa de la democracia hasta el respeto de los Derechos Humanos y el Estado de Derecho. India, ha agregado, defiende "un orden global basado en reglas".

Sin embargo, ha apuntado que estas relaciones "estrechas" con Europea son relativamente nuevas y "es un trabajo en marcha, confiando por ejemplo en que la firma de un acuerdo de libre comercio pueda suponer a futuro "un gran cambio".

En el caso concreto de España, Patnaik ha equiparado el desarrollo de las relaciones al avance de los vínculos con la UE, ya que "han seguido la misma trayectoria". "Cuanto más cerca estemos de Europa, más cerca estaremos de España", ha explicado.

Con España existen "muy buenas relaciones", según ha explicado el embajador, que ha llamado ahora a seguir trabajando para que los dos países "se descubran" y aprovechen todo su potencial.

El comercio bilateral ya ronda los 8.000 millones de dólares, pero Patsaik ve un escenario propicio para que este intercambio pueda seguir creciendo en sectores como el de la Defensa o el de la tecnología espacial.

Un nuevo sistema global

Patnaik ha advertido de que "el mundo ha cambiado" desde la configuración del actual sistema multilateral, por lo que confía en que haya algún tipo de reforma para adaptarlo a "la nueva realidad" y concederle así "legitimidad", "como en cualquier democracia".

Ha advertido de que no se trata de desmantelarlo, porque implicaría "anarquía", recordando que el hecho de que órganos como el Consejo de Seguridad de la ONU deriven de los equilibrios de hace ocho décadas lleva a que surjan nuevas configuraciones y bloques al margen del sistema.

Uno de estos bloques es el de los BRICS, "la voz del sur global", en palabras del embajador, quien ha apuntado que este tipo de países necesitan trabajar juntos "para garantizar que su voz se oiga" en retos como la lucha contra el cambio climático.

India aspira a desempeñar en términos generales un papel "constructivo" en la escena geopolítica global, aunque ello implique situarle "en mitad de la nada o en mitad de todas partes". Patnaik ha defendido que el objetivo diplomático de su país pasa por intentar "tener buenas relaciones con casi todos los países" y tejer alianzas en función de distintos intereses.

En relación a la guerra abierta en la Franja de Gaza, ha señalado que India condenó desde un primer momento el "terrorismo" de Hamás --"no hay terrorismo bueno y terrorismo malo", ha señalado-- y también considera ahora que la respuesta de Israel ha sido "desproporcionada". Aboga igualmente por el diálogo, con la "solución de dos Estados" como meta.

Asimismo, ha justificado que India no haya terminado de romper relaciones con Rusia, un "antiguo" aliado, pero ha puesto en valor que ya la mera abstención al votar resoluciones en la ONU críticas con Moscú implica una "señal negativa" en términos diplomáticos.

También en este contexto cree que "todo se tiene que resolver mediante el diálogo". De esta manera, India prefiere "no tomar partido" e insistir en la premisa de que "hay que trabajar juntos, no luchar". Negar el diálogo, ha advertido, "no es diplomacia".

"el mayor ejercicio democrático del mundo".

India celebrará este año unas elecciones multitudinarias, con el actual primer ministro, Narendra Modi, como principal favorito. La participación suele oscilar entre el 65 y el 70 por ciento, lo que implicará que unos 600 millones de personas ejerzan su derecho de sufragio.

Es "el mayor ejercicio democrático del mundo", en palabras del embajador, que ha recordado que se trata de unos comicios por fases que se extienden durante más de un mes.