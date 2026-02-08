El embajador Fabio Pigliapoco falleció en Ancona a la edad de 80 años

"Expreso mi más sentido pésame por el fallecimiento del embajador Fabio Pigliapoco, figura de la más alta jerarquía institucional y humana", escribió Giacomo Bugaro, consejero regional de Desarrollo Económico y Cooperación de Las Marcas, en un mensaje.

"Diplomático de gran experiencia, fue un referente en el diálogo y la cooperación entre los países de la zona Adriático-Jónica, contribuyendo decisivamente al nacimiento y desarrollo de la Iniciativa Adriático-Jónica, de la que fue padre e impulsor".

"A la familia y seres queridos", continuó Bugaro, "les expreso mi más sentido pésame y mi solidaridad por su dolor por una pérdida que afecta profundamente al mundo institucional y diplomático". (ANSA)