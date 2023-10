El embajador palestino en Espa√Īa, Husni Abdel Wahed, se ha mostrado satisfecho con el cambio de postura de la Uni√≥n Europea con respecto a la cooperaci√≥n y las ayudas destinadas a la Autoridad Palestina, pero ha querido recordar que Europa puede hacer mucho por la paz y la estabilidad en nuestra regi√≥n, porque entre otras cosas a Europa le afecta "m√°s que a nadie".

En una entrevista con Europa Press Televisión, Abdel Wahed ha pedido una "mayor atención" de Europa a lo que ocurre en Israel "pero con una visión y postura imparcial además de con sabiduría", porque tal y como ha lamentado "la parcialidad que está mostrando Europa no beneficia a nadie y menos a Europa porque somos vecinos y lo que ocurre en nuestra región afecta a Europa más que a nadie".

El diplomático palestino ha mostrado su "preocupación y tristeza" por los acontecimientos de estos días "que esperamos que terminen los antes posible por el bien de todos", al tiempo que ha reclamado a la comunidad internacional que no se fijen solo en los hechos del pasado fin de semana porque "parece como si todo comenzara ahora, que no hay ni un antes ni un después, como si todo esto fuera un hecho aislado".

"La confiscación de tierras de Palestina era algo cotidiano y no pasaba nada; con la irrupción de los colonos en los lugares santos, musulmanes y cristianos no pasaba nada; la provocación constante, el asesinato, la detención y encarcelamiento de decenas de miles de palestinos no era nada", ha apuntado y se ha preguntado si para el mundo "no hay ni un antes ni un después", "no es así, hay un antes y un después y hay que tenerlo presente siempre".

El embajador de Palestina ha calificado de "genocidio" la situación que están viviendo en Gaza, una situación que se vive desde hace varias generaciones, "yo nací en un campo de refugiados, nuestros hijos y nuestros nietos también son refugiados. Esto significa privación de los derechos más elementales del hombre, empezando por la vida misma y pasando por la libertad, la justicia, condiciones de vida adecuadas y todos los demás aspectos", ha lamentado.

En cuanto a la anunciada paralización de las ayudas a la Autoridad Palestina por parte de la Unión Europea, el diplomático palestino ha querido destacar que estos fondos "no son una limosna que ofrece un benefactor a un mendigo" porque como ha enfatizado "La Unión Europea es heredera de aquellos países que crearon el problema. Por lo tanto, no es bondad es responsabilidad".

Abdel Wahed ha sido a√ļn m√°s duro en sus cr√≠ticas a Europa al asegurar que "conforme al Derecho Internacional y la Convenci√≥n de Ginebra, una potencia de ocupaci√≥n tiene la obligaci√≥n de atender las necesidades del pueblo bajo su ocupaci√≥n y en este caso Europa est√° supliendo la carencia y la falta de atenci√≥n que brinda la potencia ocupante".

Abdel Wahed ha asegurado que las posibilidades de sentarse a negociar y parar la escalada son pr√°cticamente imposibles, "Israel nos ha dado tres posibilidades: abandonar Palestina, someternos o morir, entonces ¬Ņqu√© vamos a negociar?", a√ļn as√≠ cree que habr√≠a posibilidades para una soluci√≥n pac√≠fica.

Autodefensa de israel

El embajador palestino en Madrid ha declarado que con el apoyo de la comunidad internacional al derecho de autodefensa de Israel, "nuestros amigos especialmente europeos, est√°n cayendo en la trampa porque la autodefensa Israel la toma como un permiso, una licencia de matar", ha criticado.

En este sentido, Abdel Wahed ha destacado lo impropio que resulta que el primer ministro israel√≠, Benjamin Netanyahu, haya mostrado al mundo los efectos de los bombardeos sobre Gaza "¬ŅPuede imaginar hace 20 a√Īos que un primer ministro suba en sus redes sociales como est√°n bombardeando? Pues Netanyahu lo ha hecho y se siente orgulloso".

El embajador no ha querido entrar a valorar si algunos miembros del Gobierno abrazan m√°s la causa palestina que otros, limit√°ndose a recalcar que la Autoridad Palestina tiene una relaci√≥n fluida con Espa√Īa "el gobierno de Espa√Īa es un gobierno amigo, con el que tenemos canales de comunicaci√≥n abiertos, tanto con el Gobierno, como con sus diferentes componente y con toda la sociedad espa√Īola".

