El embajador ruso en Bosnia y Herzegovina amenaza con seguir el ejemplo ucraniano si Sarajevo se une a la OTAN

El embajador de Rusia en Bosnia y Herzegovina, Igor Kalabujov, ha amenazado este jueves con seguir el "ejemplo ucraniano" y "responder" si Sarajevo se une finalmente a la OTAN, algo que Mosc√ļ considera "una amenaza".

"Siguiendo el ejemplo de Ucrania hemos mostrado lo que esperamos. Si hay alguna amenaza, vamos a reaccionar", ha dicho en declaraciones a la cadena bosnia FTV. No obstante, ha matizado que Mosc√ļ no cuenta con un plan respecto al pa√≠s y ha insistido en que reaccionar√° "en base al an√°lisis de la situaci√≥n geopol√≠tica".

En este sentido, ha sostenido as√≠ que Occidente es quien est√° amenazando a Bosnia y Herzegovina al se√Īalar que "Rusia ya est√° preparando un plan al respecto". "No tenemos ning√ļn plan. Responderemos cuando sea necesario dada la situaci√≥n", ha indicado el embajador, que ha matizado que, no obstante, no existe consenso sobre la adhesi√≥n del pa√≠s a la alianza atl√°ntica.

Así se ha referido al rechazo mostrado por parte del sector político serbobosnio, encabezado por Milorad Dodik y que se opone a que Bosnia y Herzegovina forme parte de la OTAN.

Kalabujov ha aprovechado la ocasión para rechazar las acusaciones de que Rusia trata de "desestabilizar" el país y ha calificado estas acusaciones de "mentiras". Además, ha insistido en que la "operación" en un Ucrania es una suerte de "misión de paz" para "acabar con el nazismo". "No estamos en guerra con Ucrania. (...) Para nosotros es una operación militar", ha apuntado.

Por su parte, el presidente de la presidencia tripartita de Bosnia y Herzegovina, Zeljko Komsic, ha condenado sus palabras, las cuales considera como "una amenaza" para el país.

"El mensaje del embajador es inaceptable para Bosnia y Herzegovina", ha aclarado antes de incidir en que la decisión de unirse a la OTAN solo puede tomarse desde las instituciones y no debe ser bajo ninguna circunstancia una "razón por la que atacar" el país.

Bosnia y Herzegovina es actualmente uno de los √ļnicos pa√≠ses con un Plan de Acci√≥n de membres√≠a. Junto a Georgia, ha sido nombrado "pa√≠s aspirante" para unirse a la OTAN.