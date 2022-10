El embajador ruso en Washington visita la próxima semana en la cárcel al 'mercader de la muerte' Viktor Bout

El embajador ruso en Washington, Anatoli Antonov, ha comunicado este jueves que tiene la intención de visitar la próximas semana a Viktor Bout, traficante de armas conocido como el 'mercader de la muerte', preso en una cárcel estadounidense.

"Me gustaría hablar de esto oficialmente por primera vez. En una semana planeo visitar a Viktor. Ya me habían dado permiso para esto y espero que no surjan barreras artificiales en nombre de Estados Unidos", ha contado Antonov en una entrevista para el Canal Uno de Rusia.

En agosto, Moscú confirmó contactos con Washington con motivo del posible intercambio de Viktor Bout condenado en Estados Unidos por tráfico de armas, con la jugadora de baloncesto Brittney Griner, presa en una cárcel rusa por posesión y tráfico de drogas. El canje también podría incluir a Paul Whelan, ciudadano estadounidense condenado en Rusia por espionaje.

Bout fue detenido en Bangkok, Tailandia, en 2008 tras ser sorprendido intentando cerrar una operación de venta de armas con agentes infiltrados de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) que se hicieron pasar por guerrilleros de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Dos años después fue extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado a 25 años de cárcel por tráfico de armas y por intento de asesinato de ciudadanos y funcionarios estadounidenses.

