El embajador ucraniano ante la ONU dice que los rusos son unos "degenerados" si se creen sus argumentos

El representante ucraniano ante Naciones Unidas, Sergei Kislitsia, considera que es muy improbable que los diplomáticos rusos estén convencidos con los argumentos que dan en el marco de la guerra en Ucrania, a menos que sean "unos completos degenerados".

Así lo ha asegurado en una entrevista con el diario japonés 'The Asahi Shimbun', recogida por la agencia ucraniana UNIAN, y en la que ha tildado de "muy feos" las palabras vertidas desde Rusia para justificar su agresión sobre Ucrania.

"Lo que dicen es, francamente, tan feo, que no creo que no creo que ni ellos mismos crean lo que dicen, a menos que sean unos completos degenerados", ha dicho Kislitsia, quien considera, sin embargo, que los diplomáticos rusos realmente "no tienen elección".

Seg√ļn el funcionario ucraniano, el personal diplom√°tico ruso se encuentra en una situaci√≥n semejante, dice, a la que viv√≠an en la √©poca sovi√©tica cuando se ve√≠an obligados a seguir una l√≠nea discursiva si no quer√≠an enfrentarse a represalias.

"No solo está en juego su bienestar. Su seguridad física también está en juego. También está en juego la seguridad de muchos miembros de la familia en Rusia de esos diplomáticos", ha reconocido el representante ucraniano ante la ONU.