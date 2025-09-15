El emir de Qatar acusa a Israel de buscar torpedear las negociaciones sobre Gaza con su ataque

El emir de Catar acusó el lunes a Israel de haber intentado boicotear las negociaciones sobre una tregua en Gaza, al bombardear a los negociadores de Hamás en su territorio la semana pasada.

"Quien trabaja de forma diligente y sistemática para asesinar a la parte con la que está negociando busca desbaratar las negociaciones (...) para ellos, las negociaciones no son más que parte de la guerra", declaró el jeque Tamim bin Hamad Al Thani a los líderes árabes y musulmanes reunidos en Doha para hablar sobre el ataque.

También afirmó que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "sueña con convertir la región árabe en una esfera de influencia israelí, y eso es una ilusión peligrosa".

El ataque israelí de la semana pasada, en Doha, iba dirigido contra una reunión de dirigentes de Hamás, que debían examinar una nueva propuesta estadounidense de cara a un alto el fuego en la Franja de Gaza.

En el ataque murieron cinco palestinos miembros de Hamás y un policía catarí.

Catar, junto con Estados Unidos y Egipto, ejerce de mediador entre Israel y Hamás en el actual conflicto.

