El emisario comercial de Japón viaja a EE.UU. tras acuerdo sobre aranceles

El emisario comercial japonés viajó este jueves a Washington para presionar al presidente estadounid

Guerra comercial de aranceles entre Estados Unidos y China
El emisario comercial de Japón viaja a EE.UU. tras acuerdo sobre aranceles

El emisario comercial japonés viajó este jueves a Washington para presionar al presidente estadounidense, Donald Trump, a firmar una orden ejecutiva para la entrada en vigor de un acuerdo sobre aranceles anunciado seis semanas atrás.

Ryosei Akazawa canceló abruptamente una visita a Estados Unidos prevista para la semana pasada tras señalar que se requerían más conversaciones entre las dos partes.

"Es necesario que Estados Unidos publique una orden ejecutiva lo antes posible para enmendar los aranceles recíprocos y reducir los aranceles sobre los automóviles y repuestos", declaró Akazawa a periodistas en el aeropuerto de Tokio.

"Queremos asegurar la implementación del acuerdo Japón-Estados Unidos que garantice la seguridad económica y el crecimiento" de ambos países, afirmó.

Trump anunció el 22 de julio un acuerdo comercial con Japón que incluía una reducción arancelaria de 25% a 15%.

El pacto contemplaba también que los gravámenes sobre los autos japoneses, un sector que representa 8% de los empleos en el país asiático, serían reducidos a 15% desde 27,5%, pero los recortes no han entrado en vigor.

