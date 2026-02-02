El emisario estadounidense Witkoff se reunirá con Netanyahu el martes

El emisario especial estadounidense, Steve Witkoff, se reunirá el martes con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó este lunes un alto funcionario israelí, tras la reciente reapertura del paso de Rafah, que comunica Gaza con Egipto.

La fuente no confirmó el lugar de la reunión ni la agenda, pero los medios israelíes informaron que Witkoff llegará a Israel el martes.

Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, se reunieron con Netanyahu el 24 de enero y, según reportes, lo presionaron para la reapertura del cruce de Rafah, un paso vital para el envío de ayuda humanitaria para la Franja de Gaza.